Milano 17:24
44.965 +0,30%
Nasdaq 17:24
25.759 +0,60%
Dow Jones 17:24
49.255 +0,32%
Londra 17:25
10.155 +0,12%
Francoforte 17:24
24.947 +0,18%

Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 26.750,47 punti

Non si allontana dalla parità Hong Kong, che mostra un deludente 0%, archiviando la seduta a 26.750,47 punti.
