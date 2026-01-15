Milano 14-gen
45.647 +0,27%
Nasdaq 14-gen
25.466 -1,07%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 14-gen
10.184 +0,46%
Francoforte 14-gen
25.286 0,00%

Borsa: Sotto la parità Hong Kong, in calo dello 0,55%

L'Indice Hang Seng chiude a 26.850,78 punti

In breve, Finanza
Hong Kong mostra un frazionale ribasso dello 0,55% e archivia la seduta a 26.850,78 punti.
