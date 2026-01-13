Milano
Martedì 13 Gennaio 2026
Borsa: Giornata positiva per Hong Kong, in rialzo dello 0,81%
L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 26.823,3 punti
,
Finanza
13 gennaio 2026 - 09.25
Hong Kong lievita dello 0,81% e archivia la seduta a 26.823,3 punti.
