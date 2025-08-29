Milano 16:20
42.223 -0,53%
Nasdaq 16:20
23.420 -1,20%
Dow Jones 16:20
45.418 -0,48%
Londra 16:19
9.200 -0,19%
Francoforte 16:19
23.927 -0,47%

Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Utilities

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Utilities
Si muove in retromarcia l'indice Utilities dell'Area Euro, che scivola a 446,13 punti.
Condividi
```