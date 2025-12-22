Milano
17:35
44.594
-0,37%
Nasdaq
21:15
25.451
+0,41%
Dow Jones
21:15
48.395
+0,54%
Londra
17:35
9.866
-0,32%
Francoforte
17:35
24.284
-0,02%
Lunedì 22 Dicembre 2025, ore 21.32
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Utilities
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
22 dicembre 2025 - 10.00
Vendite diffuse sull'
indice Utilities dell'Area Euro
, che continua la giornata a 497,08 punti.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Utilities
Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: frazionale rialzo per l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: flessione controllata per l'EURO STOXX Utilities
Titoli e Indici
Euro Stoxx Utilities
-0,69%
Altre notizie
Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: timido segno meno per l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: sotto i livelli della vigilia l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Utilities
Guide
Guida ai rating: come leggere AAA, BBB, junk...
Quando accanto a un titolo di Stato o a un’obbligazione si legge AAA, BBB, o magari “junk”, ci troviamo di fronte a un giudizio sintetico sul profilo di rischio di quel preciso asset.
leggi tutto