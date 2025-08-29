Milano 10:20
42.279 -0,40%
Nasdaq 28-ago
23.703 0,00%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 10:20
9.192 -0,27%
Francoforte 10:20
23.920 -0,50%

Francoforte: andamento sostenuto per Hensoldt

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti Hensoldt, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,27%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hensoldt rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Hensoldt perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 87,1 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 89,3. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 85,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
