Francoforte: andamento sostenuto per Hensoldt

Hensoldt

Germany MDAX

Hensoldt

Hensoldt

(Teleborsa) - Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,27%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico diperde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 87,1 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 89,3. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 85,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)