Francoforte: andamento negativo per Hensoldt

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Hensoldt
, che presenta una flessione del 3,25% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Hensoldt
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,99%, rispetto a -5,16% del Germany MDAX
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Hensoldt
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 91,42 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 88,02. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 94,82.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)