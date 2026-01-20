Milano 13:08
44.552 -1,43%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:08
10.086 -1,07%
Francoforte 13:07
24.565 -1,58%

Francoforte: andamento negativo per Hensoldt

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento negativo per Hensoldt
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Hensoldt, che presenta una flessione del 3,25% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Hensoldt mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,99%, rispetto a -5,16% del Germany MDAX).


Allo stato attuale lo scenario di breve di Hensoldt rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 91,42 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 88,02. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 94,82.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```