Francoforte: scambi al rialzo per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di acciaio
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,19%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che ThyssenKrupp
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,49%, rispetto a -0,9% del Germany MDAX
).
Lo status tecnico di medio periodo della società tedesca specializzata nell'acciaio
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 9,33 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 9,59, mentre il primo supporto è stimato a 9,07.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)