Milano 10:21
42.273 -0,41%
Nasdaq 28-ago
23.703 0,00%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 10:21
9.191 -0,28%
Francoforte 10:21
23.919 -0,50%

Francoforte: scambi al rialzo per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di acciaio, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,19%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che ThyssenKrupp mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,49%, rispetto a -0,9% del Germany MDAX).


Lo status tecnico di medio periodo della società tedesca specializzata nell'acciaio ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 9,33 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 9,59, mentre il primo supporto è stimato a 9,07.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
