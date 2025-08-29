Milano 14:25
Londra: movimento negativo per St. James's Place
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale, con una flessione del 2,13%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di St. James's Place rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di St. James's Place, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 12,86 sterline. Primo supporto visto a 12,51. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 12,37.

