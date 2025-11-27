Milano 13:28
Londra: balza in avanti St. James's Place

Londra: balza in avanti St. James's Place
(Teleborsa) - Scambia in profit la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale, che lievita del 2,42%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di St. James's Place evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso St. James's Place rispetto all'indice.


Lo status tecnico di St. James's Place è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 14,06 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 13,74. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 14,37.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
