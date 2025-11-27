Londra: balza in avanti St. James's Place

(Teleborsa) - Scambia in profit la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale
, che lievita del 2,42%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di St. James's Place
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso St. James's Place
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di St. James's Place
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 14,06 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 13,74. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 14,37.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)