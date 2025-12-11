Milano 10:18
43.506 +0,09%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 10:18
9.663 +0,08%
Francoforte 10:18
24.099 -0,13%

Londra: movimento negativo per Entain

Migliori e peggiori, In breve
Londra: movimento negativo per Entain
Composto ribasso per la società di scommesse sportive e giochi, in flessione del 2,21% sui valori precedenti.
Condividi
```