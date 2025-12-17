Londra: nuovo spunto rialzista per St. James's Place

società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,37%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'andamento di breve periodo dimostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 13,96 sterline e supporto a 13,67. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 14,25.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)