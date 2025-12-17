Londra: nuovo spunto rialzista per St. James's Place

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,37%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di St. James's Place
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'andamento di breve periodo di St. James's Place
mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 13,96 sterline e supporto a 13,67. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 14,25.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)