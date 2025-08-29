Milano 16:20
42.223 -0,53%
Nasdaq 16:20
23.420 -1,20%
Dow Jones 16:20
45.418 -0,48%
Londra 16:19
9.200 -0,19%
Francoforte 16:19
23.927 -0,47%

Natural Gas (Amsterdam) a 31,65 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 31,65 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 31,65 euro/MWH alle 15:40.
Condividi
```