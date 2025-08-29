Milano 17:35
42.196 -0,59%
Nasdaq 19:53
23.419 -1,20%
Dow Jones 19:53
45.548 -0,19%
Londra 17:35
9.187 -0,32%
Francoforte 17:35
23.902 -0,57%

New York: risultato positivo per Elevance Health

Migliori e peggiori
New York: risultato positivo per Elevance Health
(Teleborsa) - Scambia in profit il leader americano delle assicurazioni sanitarie, che lievita del 2,84%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Elevance Health mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,11%, rispetto a +1,4% dell'indice del basket statunitense).


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Elevance Health. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 322,7 USD. Primo supporto visto a 313,1. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 306,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```