Milano 17:35
42.196 -0,59%
Nasdaq 19:54
23.413 -1,23%
Dow Jones 19:54
45.542 -0,21%
Londra 17:35
9.187 -0,32%
Francoforte 17:35
23.902 -0,57%

Petrolio a 64,01 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 64,01 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 64,01 dollari per barile alle 19:30.
Condividi
```