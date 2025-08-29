Milano 12:26
42.208 -0,56%
Nasdaq 28-ago
23.703 0,00%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 12:26
9.190 -0,30%
Francoforte 12:26
23.923 -0,49%

Piazza Affari: balza in avanti LU-VE Group

Migliori e peggiori
Piazza Affari: balza in avanti LU-VE Group
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione, che tratta in utile dell'1,90% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di LU-VE Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 35,23 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 34,53. L'equilibrata forza rialzista di LU-VE Group è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 35,93.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```