Milano 10:23
42.273 -0,41%
Nasdaq 28-ago
23.703 0,00%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 10:23
9.194 -0,25%
Francoforte 10:24
23.920 -0,50%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Sanlorenzo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per ilproduttore di yacht e superyacht, che tratta in utile dell'1,84% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Sanlorenzo rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di Sanlorenzo è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 33,38 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 32,98. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 33,78.

