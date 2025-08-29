Piazza Affari: brillante l'andamento di Sanlorenzo

(Teleborsa) - Rialzo marcato per ilproduttore di yacht e superyacht
, che tratta in utile dell'1,84% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Sanlorenzo
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di Sanlorenzo
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 33,38 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 32,98. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 33,78.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)