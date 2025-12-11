Milano 10:21
43.523 +0,13%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 10:21
9.666 +0,11%
Francoforte 10:21
24.116 -0,06%

Piazza Affari: brillante l'andamento del settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
In rialzo il comparto del commercio in Italia, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 113.101,44 punti.
