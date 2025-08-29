Piazza Affari: positiva la giornata per Cembre

produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio

Cembre

FTSE Italia Mid Cap

(Teleborsa) - Scambia in profit il, che lievita del 2,11%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 63,53 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 61,73. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 60,57 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)