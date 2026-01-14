Milano 17:35
45.647 +0,27%
Nasdaq 18:00
25.292 -1,75%
Dow Jones 18:00
48.888 -0,62%
Londra 17:35
10.184 +0,46%
Francoforte 17:35
25.286 -0,53%

Piazza Affari: giornata depressa per l'indice dei servizi di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: giornata depressa per l'indice dei servizi di consumo italiano
Giornata negativa per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che continua la seduta a 25.397,25 punti, in calo dello 0,86%.
Condividi
```