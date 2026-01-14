Milano
Piazza Affari: positiva la giornata per il comparto oil italiano
14 gennaio 2026 - 17.00
L'
Indice petrolifero a Milano
continua la giornata in aumento dell'1,27%.
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto