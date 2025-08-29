Milano 28-ago
42.447 0,00%
Nasdaq 28-ago
23.703 +0,58%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 28-ago
9.217 0,00%
Francoforte 28-ago
24.040 0,00%

PLATINUM del 28/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto

Modesto recupero sui valori precedenti per il metallo bianco-argenteo, che conclude in progresso dello 0,63%.

Lo scenario di medio periodo del platino ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1.366,3. Supporto a 1.349,3. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1.383,3.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
