Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 29/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 agosto
Seduta in ribasso per l'Eurostoxx 50, che porta a casa un decremento dello 0,83%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Eurostoxx 50, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 5.321. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 5.413 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 5.290.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)