Milano 10:05
42.512 +0,75%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 10:05
9.208 +0,23%
Francoforte 10:05
24.024 +0,51%

Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice Hang Seng, che riporta un cauto 0%, a quota 25.077,62 in apertura.
