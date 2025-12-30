Milano 12:42
44.869 +0,98%
Nasdaq 29-dic
25.526 0,00%
Dow Jones 29-dic
48.462 -0,51%
Londra 12:43
9.911 +0,45%
Francoforte 12:43
24.453 +0,42%

Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dello 0,75%

L'Indice Hang Seng chiude a 25.828,25 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dello 0,75%
Hong Kong guadagna bene e porta a casa un +0,75%, terminando la sessione a 25.828,25 punti.
Condividi
```