L'Indice della Borsa di Shanghai inizia le contrattazioni a 3.857,93 punti

Borsa: Seduta poco mossa per Shanghai, in crescita dello 0,37%
Modesto guadagno per l'indice della Borsa cinese, in progresso dello 0,37%, che esordisce a 3.857,93 punti.
