Milano 12:03
43.596 +0,56%
Nasdaq 2-dic
25.556 0,00%
Dow Jones 2-dic
47.474 0,00%
Londra 12:03
9.681 -0,22%
Francoforte 12:03
23.745 +0,14%

Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,64%

Ibex 35 inizia le contrattazioni a 16.578,4 Euro

Modesto guadagno per indice azionario della Borsa di Madrid, in progresso dello 0,64%, che esordisce a 16.578,4 Euro.
