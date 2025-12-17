Milano 12:06
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,31%

Ibex 35 inizia le contrattazioni a 16.974,6 Euro

Modesto guadagno per indice azionario della Borsa di Madrid, in progresso dello 0,31%, che esordisce a 16.974,6 Euro.
