Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,34%

Ibex 35 inizia le contrattazioni a 16.641,6 Euro

Modesto guadagno per indice azionario della Borsa di Madrid, in progresso dello 0,34%, che esordisce a 16.641,6 Euro.
