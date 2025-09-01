Francoforte: amplia l'ascesa Teamviewer

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Teamviewer
, che mostra una salita bruciante del 9,32% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Teamviewer
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 9,66 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 10,05. L'indebolimento di Teamviewer
è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 9,41.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)