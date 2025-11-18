Milano 13:23
Francoforte: giornata depressa per Teamviewer

(Teleborsa) - Retrocede Teamviewer, con un ribasso del 2,09%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Teamviewer rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Teamviewer mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 5,587 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 5,692. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 5,538.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
