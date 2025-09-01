Francoforte: andamento rialzista per Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec

Germany MDAX

Carl Zeiss Meditec

(Teleborsa) - Bene, con un rialzo del 3,11%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo scenario diche si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 43,41 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 45,27. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 42,39.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)