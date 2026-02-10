Francoforte: brillante l'andamento di Carl Zeiss Meditec

(Teleborsa) - Scambia in profit Carl Zeiss Meditec
, che lievita del 2,08%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Carl Zeiss Meditec
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo di Carl Zeiss Meditec
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 28,67 Euro. Supporto a 28,19. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 29,15.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)