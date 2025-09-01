Francoforte: scambi negativi per Siemens Energy

(Teleborsa) - Ribasso per il leader delle energie rinnovabili
, che presenta una flessione dell'1,87%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Siemens Energy
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Siemens Energy
evidenzia un declino dei corsi verso area 88,09 Euro con prima area di resistenza vista a 90,43. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 87,15.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)