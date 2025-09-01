Milano 17:35
42.410 +0,51%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 17:35
9.196 +0,10%
Francoforte 17:35
24.037 +0,57%

Francoforte: scambi negativi per Siemens Energy

(Teleborsa) - Ribasso per il leader delle energie rinnovabili, che presenta una flessione dell'1,87%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Siemens Energy, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Siemens Energy evidenzia un declino dei corsi verso area 88,09 Euro con prima area di resistenza vista a 90,43. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 87,15.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
