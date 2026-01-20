Milano 13:10
44.564 -1,40%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:10
10.089 -1,04%
Francoforte 13:10
24.573 -1,55%

Francoforte: rosso per Siemens Energy

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per Siemens Energy
Composto ribasso per il leader delle energie rinnovabili, in flessione del 2,83% sui valori precedenti.
Condividi
```