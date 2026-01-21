Francoforte: scambi negativi per Siemens Energy

(Teleborsa) - Retrocede il leader delle energie rinnovabili
, con un ribasso del 2,11%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Siemens Energy
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,35%, rispetto a -3,86% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Lo status tecnico di Siemens Energy
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 132,2 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 128,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 135,7.
