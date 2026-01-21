Milano 14:23
Francoforte: scambi negativi per Siemens Energy

(Teleborsa) - Retrocede il leader delle energie rinnovabili, con un ribasso del 2,11%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Siemens Energy mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,35%, rispetto a -3,86% dell'indice della Borsa di Francoforte).


Lo status tecnico di Siemens Energy è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 132,2 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 128,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 135,7.

