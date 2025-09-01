Londra: scambi al rialzo per Tesco

(Teleborsa) - Balza in avanti la società che vende prodotti a largo consumo e fornisce servizi bancari e assicurativi
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,99%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Tesco
rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Tesco
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 4,34 sterline. Primo supporto visto a 4,286. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 4,261.
