Londra: scambi al rialzo per Tesco

società che vende prodotti a largo consumo e fornisce servizi bancari e assicurativi

FTSE 100

Tesco

Tesco

(Teleborsa) - Balza in avanti la, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,99%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 4,34 sterline. Primo supporto visto a 4,286. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 4,261.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)