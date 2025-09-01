Milano 10:10
42.508 +0,74%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 10:10
9.211 +0,26%
Francoforte 10:09
24.028 +0,53%

Londra: scambi al rialzo per Tesco
(Teleborsa) - Balza in avanti la società che vende prodotti a largo consumo e fornisce servizi bancari e assicurativi, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,99%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Tesco rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Tesco, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 4,34 sterline. Primo supporto visto a 4,286. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 4,261.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
