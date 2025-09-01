Mid-Small Cap, Intermonte: rimangono "un'opportunità" in mercati resilienti

(Teleborsa) - Nel corso dell', sostenuti dai primi accordi sui dazi (in particolare, l'Unione europea ha formalizzato un'intesa del 15%), dai segnali della Fed su possibili tagli dei tassi e dalla prospettiva di eventuali negoziati riguardo all'Ucraina. Allo stesso tempo, i timori che gli investimenti nell'AI possano generare rendimenti insoddisfacenti hanno scosso l'andamento di molti titoli tecnologici. Lo si legge nelsull'andamento del segmento italiano delle mid-small cap, a cura di Andrea Randone, Head of Mid Small Cap Research.Anche gli, almeno in parte per effetto delle preoccupazioni globali, secondo Intermonte. Tuttavia, il broker ritiene che tale correlazione non sia giustificata, date le valutazioni e i modelli di business molto diversi rispetto alle big tech statunitensi.Le"rimangono, come dimostrato anche dal costante flusso di annunci di delisting" e Intermonte ribadisce la propria convinzione che la stabilità politica del mercato, riflessa nello spread ai minimi storici, contribuirà ad attirare nuovamente l'attenzione degli investitori sulle mid e small cap."Sebbene nell'ultimo mese, segnaliamo inoltre che il lancio delè atteso entro fine anno e dovrebbe costituire un catalyst positivo per il settore - viene sottolineato I gestori del fondo avranno piena discrezionalità sugli investimenti, a condizione che almeno il 70% del capitale sia destinato a società quotate al di fuori del FTSE MIB, con esclusione dei titoli finanziari".