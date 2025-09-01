Mid-Small Cap, Intermonte: rimangono "un'opportunità" in mercati resilienti

(Teleborsa) - Nel corso dell'ultimo mese
i mercati hanno continuato a registrare performance positive
, sostenuti dai primi accordi sui dazi (in particolare, l'Unione europea ha formalizzato un'intesa del 15%), dai segnali della Fed su possibili tagli dei tassi e dalla prospettiva di eventuali negoziati riguardo all'Ucraina. Allo stesso tempo, i timori che gli investimenti nell'AI possano generare rendimenti insoddisfacenti hanno scosso l'andamento di molti titoli tecnologici. Lo si legge nel report mensile di Intermonte
sull'andamento del segmento italiano delle mid-small cap, a cura di Andrea Randone, Head of Mid Small Cap Research.
Anche gli "enabler" digitali italiani hanno registrato performance negative
, almeno in parte per effetto delle preoccupazioni globali, secondo Intermonte. Tuttavia, il broker ritiene che tale correlazione non sia giustificata, date le valutazioni e i modelli di business molto diversi rispetto alle big tech statunitensi.
Le valutazioni delle mid cap italiane
"rimangono interessanti
, come dimostrato anche dal costante flusso di annunci di delisting" e Intermonte ribadisce la propria convinzione che la stabilità politica del mercato, riflessa nello spread ai minimi storici, contribuirà ad attirare nuovamente l'attenzione degli investitori sulle mid e small cap.
"Sebbene nell'ultimo mese non ci siano stati aggiornamenti
, segnaliamo inoltre che il lancio del Fondo Strategico Nazionale
è atteso entro fine anno e dovrebbe costituire un catalyst positivo per il settore - viene sottolineato I gestori del fondo avranno piena discrezionalità sugli investimenti, a condizione che almeno il 70% del capitale sia destinato a società quotate al di fuori del FTSE MIB, con esclusione dei titoli finanziari".