Milano 11:49
43.517 +0,60%
Nasdaq 1-dic
25.343 0,00%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 11:49
9.733 +0,32%
Francoforte 11:48
23.742 +0,64%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap dell'1/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap dell'1/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 dicembre

Debole la giornata per il FTSE Mid Cap, che porta a casa un calo dello 0,24%.

Lo status tecnico del FTSE Mid Cap è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 58.611, mentre il primo supporto è stimato a 58.071. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 59.150.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```