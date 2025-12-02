Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap dell'1/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 dicembre
Debole la giornata per il FTSE Mid Cap, che porta a casa un calo dello 0,24%.
Lo status tecnico del FTSE Mid Cap è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 58.611, mentre il primo supporto è stimato a 58.071. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 59.150.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)