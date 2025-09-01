Prysmian vende un altro 5% di YOFC per 186 milioni di euro

(Teleborsa) - Prysmian
, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha siglato un placing agreement per la vendita
, ad un limitato numero di investitori istituzionali, di 37.595.255 azioni H di Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC) quotate presso la Borsa di Hong Kong, pari a circa il 5% del capitale
, a un prezzo pari a 45,25 dollari di Hong Kong per azione.
Il corrispettivo lordo
rinveniente dal collocamento è equivalente a circa 1,7 miliardi dollari di Hong Kong (pari a circa 186 milioni di euro
).
Prysmian e J.P. Morgan
hanno concordato di rinunciare al lock-up esistente relativo alla precedente vendita delle azioni H di YOFC, come annunciato il 24 luglio 2025
. Al completamento del collocamento, Prysmian ridurrà la propria partecipazione dal 10% al 5%
circa del capitale sociale.
J.P. Morgan ha agito come Sole Bookrunner
in relazione al collocamento.