Prysmian vende un altro 5% di YOFC per 186 milioni di euro

(Teleborsa) - Prysmian, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha siglato un placing agreement per la vendita, ad un limitato numero di investitori istituzionali, di 37.595.255 azioni H di Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC) quotate presso la Borsa di Hong Kong, pari a circa il 5% del capitale, a un prezzo pari a 45,25 dollari di Hong Kong per azione.

Il corrispettivo lordo rinveniente dal collocamento è equivalente a circa 1,7 miliardi dollari di Hong Kong (pari a circa 186 milioni di euro).

Prysmian e J.P. Morgan hanno concordato di rinunciare al lock-up esistente relativo alla precedente vendita delle azioni H di YOFC, come annunciato il 24 luglio 2025. Al completamento del collocamento, Prysmian ridurrà la propria partecipazione dal 10% al 5% circa del capitale sociale.

J.P. Morgan ha agito come Sole Bookrunner in relazione al collocamento.
