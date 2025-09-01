UE, 12% della popolazione percepisce che inquinamento interessa area dove vive

(Teleborsa) - Nel 2023, ilha segnalato chehanno interessato la propria abitazione, in calo rispetto al 15,1% del 2019. Lo rende noto l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).ha registrato la percentualedi popolazione che ha segnalato tali problemi (34,7%), seguita da Grecia (20,5%) e Germania (16,8%).Al contrario, laha registrato la percentuale(4,2%), seguita da Svezia (5,0%) e Slovacchia (5,8%).A livello UE, l'esposizione a inquinamento, sporcizia o altri problemi ambientali è. Mentre il 6,8% delle persone che vivevano nelle aree rurali ne era affetto, questa percentuale era del 10,5% nelle città e nelle periferie e del 17,2% nelle città.