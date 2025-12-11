Terna, via libera al riassetto della rete elettrica in Brianza

(Teleborsa) - Ilha autorizzato il, che interessa i, in provincia di. L’intervento consentirà diIl progetto, per cui la società guidata daha previsto unconsiste nella realizzazione diprevalentemente nel Parco delle Groane e in aree densamente urbanizzate dei comuni di Seveso e Cesano Maderno.Al completamento dell’opera verranno rimossie saranno realizzate due nuove stazioni elettriche nei Comuni di Barlassina e Cesano Maderno. Gli impianti saranno integrati nel paesaggio, grazie a icome la piantumazione di specie vegetali autoctone e la creazione di nuove aree intorno alla stazione costituite da alberi e arbusti già diffusi nella zona.Il Piano di Sviluppo 2025-2034 di TernaTra le opere principali figurano il collegamento, parte del progetto Hypergrid, l’intervento di riclassamento e ammodernamento dell’esistente elettrodotto a 220 kV Cassano-Chiari, il riassetto della rete elettrica di Brescia e nuovi interventi necessari per l’alimentazione dei futuri Data Center previsti in regione.