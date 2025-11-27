Operazione nazionale contro le modifiche illegali a e-bike e ciclomotori

(Teleborsa) - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri,
le Polizie Locali
e le Polizie Provinciali
, ha avviato una vasta operazione per contrastare le alterazioni illegali su biciclette elettriche e ciclomotori.
L’iniziativa mira a fermare chi rimuove i limitatori di velocità, installa acceleratori o interviene sui motori per superare i limiti stabiliti
dal Codice della Strada, ponendo al centro la sicurezza stradale e il rispetto delle norme.
I prossimi appuntamenti sono fissati per il 27 a Bergamo, il 28 a Milano e il 29 a Monza
, dove verranno eseguiti controlli tecnici su strada mediante strumenti specialistici — attualmente in dotazione esclusiva all’UMC di Bari — per verificare velocità e eventuali manomissioni su ciclomotori elettrici ed e-bike.
Il nuovo dispositivo, che sarà distribuito alle Motorizzazioni territoriali,
permetterà verifiche più diffuse e accurate sulle alterazioni illegali dei mezzi. Durante le attività verranno inoltre svolte misurazioni fonometriche per valutare l’inquinamento acustico
causato dai terminali di scarico modificati dei motocicli.