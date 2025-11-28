Ponte sullo Stretto: Federconsumatori aderisce al corteo nazionale del 29 novembre

(Teleborsa) -sarà presente,, al corteo nazionale per. Come associazione di tutela dei diritti deinon può ignorare le tantissime criticità che questo progetto porta con sé: da quelle ambientali a quelle economiche, passando per quelle relative alla sicurezza statica e dinamica di un'opera che non ha precedenti nella storia dell'ingegneria mondiale.In particolare, Federconsumatori esprime enormi dubbie sull'Migliorare la, ma spendere (nella migliore delle ipotesi) 13 miliardi e mezzo di euro per ridurre da 10 ore e mezza a 8 ore e mezza il viaggio in auto da Palermo a Roma, o da 14 ore e mezzo a 12 ore e mezza il viaggio da Catania a Milano, non ha alcun senso."Un’opera che non sta in piedi da nessun punto di vista, soprattutto quello economico. – afferma– Le priorità del Paese sono ben altre e le risorse previste per realizzare questa infrastruttura potrebbero essere destinate a contrastare la povertà energetica e la povertà alimentare, ad abbattere le disuguaglianze, a sostenere le famiglie e l’intero sistema produttivo"."La verità - commenta il- è che, con o senza ponte, Sicilia e sud della Calabria sono geograficamente troppo lontane dalle città del centro e del nord Italia per giustificare un investimento così grande. Molto meglio, ed è quello che Federconsumatori apprezzerebbe, spendere gli stessi soldi per rifare la viabilità stradale e ferroviaria di queste due Regioni, nelle quali vive l'11% della popolazione nazionale. In Sicilia - conclude La Rosa - abbiamo bisogno di strade interne e ferrovie efficienti per muoverci dentro la Regione in auto e in treno, e di un piano voli ad alta frequenza e con prezzi calmierati per raggiungere il resto d'Italia, d'Europa e del mondo".