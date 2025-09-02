Milano 16:15
41.965 -1,05%
Nasdaq 16:15
23.161 -1,09%
Dow Jones 16:15
45.241 -0,67%
Londra 16:15
9.153 -0,47%
Francoforte 16:14
23.642 -1,64%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 dell'1/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre

Appiattita la performance dell'indice principale della Borsa di Parigi, che porta a casa un modesto +0,05%.

Il quadro tecnico del CAC 40 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 7.687, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 7.745,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 7.666,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
