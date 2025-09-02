Analisi Tecnica: indice CAC-40 dell'1/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre
Appiattita la performance dell'indice principale della Borsa di Parigi, che porta a casa un modesto +0,05%.
Il quadro tecnico del CAC 40 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 7.687, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 7.745,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 7.666,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)