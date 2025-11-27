Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 26/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre
Punta con decisione al rialzo la performance dell'indice principale della Borsa di Parigi, con una variazione percentuale dello 0,88%.
La situazione di medio periodo del CAC 40 resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 8.142. Supporto visto a quota 8.005,3. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 8.278,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)