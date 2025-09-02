Francoforte: i venditori si accaniscono su Siemens Energy

(Teleborsa) - Ribasso per il leader delle energie rinnovabili
, che tratta in perdita del 4,49% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Siemens Energy
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Siemens Energy
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 83,85 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 88,99. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 82,11.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)