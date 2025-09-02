Milano 16:22
Francoforte: i venditori si accaniscono su Siemens Energy

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il leader delle energie rinnovabili, che tratta in perdita del 4,49% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Siemens Energy, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Siemens Energy mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 83,85 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 88,99. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 82,11.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
