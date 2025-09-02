Milano 16:22
41.989 -0,99%
Nasdaq 16:22
23.198 -0,93%
Dow Jones 16:22
45.222 -0,71%
Londra 16:22
9.155 -0,45%
Francoforte 16:21
23.663 -1,56%

Francoforte: in calo Leg Immobilien

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per Leg Immobilien, che sta segnando un calo del 2,87%.

Lo scenario su base settimanale di Leg Immobilien rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Leg Immobilien, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 68,62 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 70,57 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 67,88.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
