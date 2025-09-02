Milano 16:22
Francoforte: performance negativa per Nemetschek
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Nemetschek, che mostra un decremento del 2,55%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Germany MDAX, ad evidenza del fatto che il movimento di Nemetschek subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 113,6 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 116,6. Il peggioramento di Nemetschek è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 112,6.

