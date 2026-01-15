Milano 13:32
Francoforte: scambi negativi per Nemetschek

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Nemetschek, che mostra un decremento del 2,60%.

L'andamento di Nemetschek nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 83,07 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 86,52. Il peggioramento di Nemetschek è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 81,88.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
